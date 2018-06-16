Yılmaz Özdil: Ya o sandıklara müşahit olacağız ya bu başlamadan bitirmelere şahit

Sekreter sandık başkanı dahil, oy hırsızlığından dava açılan tüm sandık başkanları yırttı, hepsi beraatle sonuçlandı.

Belli ki, bir kara kaplı defter vardı, Akp aleyhine karar verenlerin defteri dürülüyordu. Bir sihirli el vardı, Akp lehine suç işleyenleri aklıyordu.

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Hani asrın liderimiz kapalı kapılar arkasında konuşurken “sandık kurulunda hakimiyeti elde edersek, başlamadan işi bitiririz” diyor ya… İşte bu nedenle “başlamadan bitirilen” bir öyküyü anlatayım dedim.

İşi bitirdikten sonra yakalaman yetmiyor. “Başlamadan” orada bulunman gerekiyor.

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Ya o sandıklara müşahit olacağız… Ya bu başlamadan bitirmelere şahit olmaya devam edeceğiz. Başka yolu yok.

Yılmaz Özdil’in yazısı