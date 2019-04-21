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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Ya hepimize musakka, ya hiçbirimize antrikot

Ve… Ekrem İmamoğlu işbaşı yaptı, belediye personeliyle tanıştı, mutfak bölümünü gezerken “yemekte ne var bugün” diye sordu, “musakka var, sizin için de antrikot yaptık” dediler, yüzü değişiverdi, “birine musakka, birine antrikot olmaz, aynı olacak” dedi.

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Basit bir mesele gibi duruyor ama, aslında her şey’dir.

Hayat dediğin ilke’dir, prensip’tir, milletin parasıyla sağlanan ayrılacağın küçüğü büyüğü olmaz, aslolan ayrıcalığı reddetmektir.
Kendi cebinden nerede, ne istersen, ne kadar istersen yersin içersin, kimseyi ilgilendirmez, ama milletin parasıyla ayrıcalık ayıptır.

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Belediyelerimizde esen taze bahar rüzgarlarının, Tbmm’nin küflü havasını da değiştirmesini temenni ediyorum.

Ya hepimize musakka.
Ya hiçbirimize antrikot.

Yılmaz Özdil’in yazısı

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