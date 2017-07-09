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Yaramazlara biraz batar!

   
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Yılmaz Özdil: Ve, sadece Semih’le Nuriye ölüyor zannediyorsanız, yanılıyorsunuz

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123 gün oldu. Semih 29 kilo kaybetti. Nuriye 44 kiloya düştü. Kıyafetleriyle 44 kilo. Kritik eşik aşıldı.

Artık yürüyemiyorlar. Kasları öylesine eridi ki, oturamıyorlar, sürekli yatmak zorundalar. İç organlarında hasar oluşuyor.
Nuriye’nin sağ böbreğinde şiddetli ağrı var. Nabız düzenleri bozuldu.

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Bacaklarında istemsiz seğirme oluyor. Görme, işitme kayıpları başladı.

*

Ölüyorlar.

*

Ve, sadece Semih’le Nuriye ölüyor zannediyorsanız, yanılıyorsunuz. Aziz Sancar’la gururlanan Türkiye duysun diye yazıyorum…

Yılmaz Özdil’in yazısı

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