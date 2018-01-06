Yılmaz Özdil: Ve deniyor ki… Mahmut Hoca vefat etti

Öğretmenler odasında Sözcü gazetesi okuyan öğretmenlere bir yıl kıdem durdurma cezası verilirken… Anaokulunda imamlara ders verdirildi, imamlar ölümün çok faziletli bir şey olduğunu anlattı, öbür dünyanın bu dünyadan katbekat güzel bir yer olduğunu anlattı, akşam evlerine giden minikler, annelerine “ölmek istiyorum” dedi.

Köy Enstitüsü ruhuyla memleketin en ücra köşelerindeki çocuklarımızı çağdaş eğitimle buluşturan Semih Özakça gibi öğretmenler hapislerde süründürülürken… Kızlı erkekli halk oyunlarına “zina” diyen yobaz resim öğretmeni de var, eşofman giyen kız öğrencilerinden “tahrik” olduğunu söyleyen yobaz felsefe öğretmeni de var.

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Ve deniyor ki… Mahmut Hoca vefat etti.

Çoktan ölmüşüz aslında. Ağlayanımız yok.

Yılmaz Özdil’in yazısı