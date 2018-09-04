Yılmaz Özdil: Ucuz etin yahnisi afiyet olsun kardeşim…

Basın mensuplarının gemide görüntü almasına bile izin verilmedi. Mersin Barosu suç duyurusunda bulundu. Nafile… Adli makamlarımız kılını kıpırdatmadı. Sihirli bir el gemiyi koruyordu. Chp, Tbmm’de soru önergesi verdi. Cevap bile verilmedi. Süreci başından beri takip eden hayvan hakları savunucusu, gazeteci‑yazar Zülal Kalkandelen sosyal medyada çırpındı. Hazindir ki… Muhalif medyamız bile kulağını tıkadı, umursamadı. Yandaş medyamız tarafından “ucuz et müjdesi” manşetleri atıldı. TRT bile “ucuz et müjdesi” diye haber yaptı. Sayın ahalimiz alkışladı. Ucuz et yediren hükümetimizden Allah razı olsun denildi. Netice? Şimdi sanki sürprizmiş gibi deniyor ki… Türkiye’de şarbon paniği yaşanıyor filan. Ucuz etin yahnisi afiyet olsun kardeşim… Üste para ödeyip veba veya kolera ithal edene kadar şarbona şükredin
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