Yılmaz Özdil: Üç beş sene sonra 23 Nisan’da koltuğa oturtulacak çocuk bile bulunamayabilir

Tek adam rejimine alkış tutan yalaka bir haber kanalımızda, 23 Nisan vesilesiyle çocuklarımıza mikrofon uzatıldı, geleceğe dair hayalleri soruldu… 14-15 yaşındaki pırıl pırıl bir evladımız, üniversiteyi Almanya’da okumak istediğini söyledi, “Sonra da belki Alman vatandaşı olurum” dedi!

Alman profesörlerin kaçıp sığındığı Türkiye’den… Çocuklarımızın bile Almanya’ya kaçıp, Alman vatandaşı olmak istediği Türkiye’ye geldik.

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İleri demokrasi sosuyla millete yedirilen tek adam rejimi, Türkiye Cumhuriyeti’ni sadece bir yıl içinde işte bu hale getirdi.

Çocuksu samimiyetle dile getirilen bu gerçek, aslında şu anda milyonlarca insanın itiraf etmese bile zihninden geçirdiği hayaldir.

Bana göre, Türkiye’nin kafa yorulması gereken en önemli meselesi budur.

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Bu yönetim biçiminde ısrar edilirse, üç beş sene sonra 23 Nisan’da sembolik olarak koltuğa oturtulacak çocuk bile bulunamayabilir!

Yılmaz Özdil’in yazısı