Yılmaz Özdil: Üç aylık başbakan olarak hiçbir önlem almadıkları için önceki hükümetleri sorumlu tutuyordu

“SORUN SADECE İNŞAAT MALZEMESİ ÇALMAYA İNDİRGENEMEZ. DEPREMLERDE ORTAYA ÇIKAN FELAKETİN ASIL SEBEBİ, KAMUDAKİ YOLSUZLUKLARDIR, YÖNETİM SORUNUDUR.”

Kime ait bu sözler?

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Asrın liderimize ait!

Evet…

Asrın liderimize ait.

Ne zaman söylemişti?

2003 yılında, Bingöl depreminden hemen sonra söylemişti.

İktidara yeni gelmişti, üç dört aylık başbakan olarak elbette bu yıkımın sorumlusu olarak gösterilemezdi, yıllardır hiçbir önlem almadıkları için, sadece boş laf ürettikleri için, kendisinden önceki hükümetleri sorumlu tutuyordu, onlar hakkında bunları söylüyordu.

Yılmaz Özdil’in yazısı