Yılmaz Özdil: Tüsiad koltuğuna oturacağına elektrikli sandalyeye otur, daha iyi…

Tüsiad koltuğuna oturacağına elektrikli sandalyeye otur, daha iyi…

Tüsiad başka çare bulamadı, düşük profilli başbakan modeli gibi, suya sabuna dokunmayan, düşük profilli yönetim biçimine geçti.

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ABD ambargosuna direnen Türkiye’nin gelmiş geçmiş en namuslu başbakanlarından Bülent Ecevit’i devirmek için bangır bangır gazete ilanları veren Tüsiad’ın başına, işte bunlar geldi.

Ve şimdi hâlâ… Asrın damadımız Berat Albayrak’ın yeni ekonomi modelini alkışlayarak seyredip “kendisine güvenimiz tam” diyen Güler Sabancı’yı görünce, hatırlatayım bari dedim. Sakıp Sabancı’nın “İkinci Özal trenine biniyoruz” diye sevindiği tren… Olsa olsa “Geceyarısı Ekspresi”ydi.

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Yılmaz Özdil’in yazısı