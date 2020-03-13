Yılmaz Özdil: Türkiye’nin en önemli hijyen sorunu, suya sabuna dokunmayanlardır

Suya sabuna dokunmayan insan…

Tavşan boku gibidir.

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Ne kokar ne bulaşır.

Ağzı vardır ama, dili yoktur.

Suya sabuna dokunmamak için kalabalık sohbet ortamlarında hiç sesini çıkarmaz, konuşmaz, tebessüm büstü gibi oturur.

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İlla konuşmak zorunda kalırsa, lafı evirir çevirir, hiçbir şey demeden, başladığı yere getirir, mutlaka hayırlısı olsun’la bitirir.

Birlikten kuvvet doğar, gel mücadeleye katıl dersin…

Her koyun kendi bacağından asılır der, kaçar.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var, gel çoğalalım dersin…

Kurunun yanında yaş da yanar der, tüyer.

Türkiye’nin en önemli hijyen sorunu, suya sabuna dokunmayanlardır.

Yılmaz Özdil’in yazısı