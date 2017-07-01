Yılmaz Özdil: Türkiye’nin çıkış yolu köy enstitüleridir

İlkokullara mescit zorunluluğu…
İbadet özgürlüğü değildir.
İbadet etmeme yasağıdır.
Vatan haini yetiştiren feto okulları, kindar nesil yetiştiren imam hatipler, oğlan çocuklarının tecavüze uğradığı, kız çocuklarının diri diri yakıldığı tarikat yuvaları… Nasıl çözüm bulacağız diyorsanız?
Bugünden itibaren, 1-14 Temmuz arasında, Bodrum Dibeklihan’da umut yolculuğu adı altında “Köy Enstitüleri Günleri” düzenlenecek.
…Türkiye’nin çıkış yolu…
Köy enstitüleridir.
Öğrenmek ve öğrenmek isteyenlere aktarmak için… İmkanı olan herkesi bu akşamdan itibaren “umut yolculuğu”na davet ediyorum.