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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Türkiye, A’dalet ve K’alkınma P’lasebosuna maruz kaldı!

Tedavi etkisi olmayan, farmakolojik etkisi olmayan sözde ilacın, telkine bağlı olarak etki yaratmasına ‘plasebo’ deniyor.

(Türkiye) Dünya aşı olurken hazin şekilde farkedecek ki…

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A’dalet ve

K’alkınma

P’lasebosuna maruz kaldı!

Yılmaz Özdil’in yazısı

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