Yılmaz Özdil: Türkiye, A’dalet ve K’alkınma P’lasebosuna maruz kaldı!

Tedavi etkisi olmayan, farmakolojik etkisi olmayan sözde ilacın, telkine bağlı olarak etki yaratmasına ‘plasebo’ deniyor.
(Türkiye) Dünya aşı olurken hazin şekilde farkedecek ki…
A’dalet ve
K’alkınma
P’lasebosuna maruz kaldı!
Yaramazlara biraz batar!
Tedavi etkisi olmayan, farmakolojik etkisi olmayan sözde ilacın, telkine bağlı olarak etki yaratmasına ‘plasebo’ deniyor.
(Türkiye) Dünya aşı olurken hazin şekilde farkedecek ki…
A’dalet ve
K’alkınma
P’lasebosuna maruz kaldı!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir haber kanalının canlı yayınına katılarak, müfredat ve yüzyüze eğitim ile ilgili soruları cevapladı. Bakan, 4 Ocak’ın yüzyüze eğitim için ‘umut vadeden bir tahmin olduğunu’ söyledi
Başakşehir, yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçılık yapıldığını belirterek Şampiyonlar Ligi maçında sahadan çekildi.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Sözcüsü Özgür Aybaş’ın verdiği bilgiye göre, sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak.
ABD Temsilciler Meclisi, savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı’nı kabul etti.
Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin uyardı: “İçeride Covid-19 hastası biri varsa ve kapı pencere kapalıyasa o ortamda dört saat kaldığınız zaman maskeli dahi olsanız virüs yüzde 100 bulaşıyor”.