Yılmaz Özdil: Türk adalarını Yunan’a bırakacaksın sonra çıkıp Atatürk’e Yunan diyeceksin öyle mi?

Hal böyleyken… Akp gençlik kolları başkanı, yüreğindeki nefreti kusmuş, “birisinin babasının ve kendisinin doğum yeri Selanik’se, Selaniklidir, kimse Türk, Atatürk demesin, orijinali Yunan yani, Türk’e benzemiyor, keşke Atatürk olmasaydı” demiş.

Bu arkadaşın iltihaplı mantığına göre, Akp hükümetinde Yunan bakan var demek ki… Çünkü, Mehmet Müezzinoğlu Gümülcine doğumlu, babası da Gümülcine doğumlu… Bu durumda “evet” diyenler, Yunan hükümetine mi evet demiş oluyor?

(…)

Türk adalarını Yunan’a bırakacaksın. Türk yoktur diyeni alkışlayacaksın. Ne mutlu Türküm diyene’li Andımıza tahammül edemeyeceksin. TC’yi sileceksin… Sonra çıkıp Atatürk’e Yunan diyeceksin öyle mi?

Atatürk, bilimsel gerçek olarak, Oğuz Türkü’dür, yörüktür. Bu kindar nesil nankörlüğü ise, işgalci mezaliminden kötüdür.

Yılmaz Özdil’in yazısı