Yılmaz Özdil: Türban kararını Diyanet’in vermesi doğruysa, cami kararını niye Danıştay veriyor?

Danıştay, Dubai şeyhinin İETT arazisine dikeceği kuleyi durdurdu, asrın liderimiz sert tepki gösterdi, “küresel sermayeyi getiriyoruz, Danıştay hemen önümüzü kesiyor, ayakbağı oluyor” dedi.

Asrın liderimiz Danıştay üyelerini saray’da topladı, medyanın önünde alayını fırçaladı… “Millet meydanlara çıktığımız zaman bizi yuhluyor, hesabı veren biziz, Danıştay’dan izin alacaksak o zaman ben bu makamda oturmayayım, çekeyim gideyim, böyle şey olur mu, jüristokrasi büyük tehdittir, Danıştay ben karar merciyim diyorsa, o zaman biz burada niye duruyoruz, kusura bakmayın, benim de yanımda bunca hukukçu var, anayasacısı, cezacısı, medeni hukukçusu, hepsi var, devlet bunlara niye maaş ödüyor, yan gelip yatsınlar diye mi ödüyor, hukuku statükonun emrine veren zihniyetin hortlamasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

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E, şimdi?

Ayasofya müzesinin yeniden cami olup olmaması tartışılıyor, asrın liderimiz “Danıştay karar verecek” diyor!

“Biz bir hukuk devletiyiz, hukuk devleti olarak Danıştay’ın kararını bekliyoruz, Danıştay’ın vereceği karara göre atılması gereken adımları atarız” diyor!

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Türbanla alakalı kararı diyanet’in vermesi doğruysa, camiyle alakalı kararı niye Danıştay veriyor?

Ylmaz Özdil’in yazısı