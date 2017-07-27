Yılmaz Özdil: Tetikçi değil mermi gazeteci

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Fetocuların kumpası Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Odatv, Şike davaları devam ederken… Cumhuriyet gazetesi yazarı Kadri Gürsel “Akp iktidarı devletin kapılarını Gülen hareketine sonuna kadar açtı, Gülen hareketi devletin içinde örgütlendi, kadrolaştı” derken…

Bu herif, aynı televizyon programında, Kadri Gürsel’in yüzüne karşı fetocuları savunuyor, “milletin evladı kendi devletinin kurumlarına sızar mı, insanları zan altında bırakmayın, sayın Gülen beraat etti, hâlâ aynı şeyler söyleniyor, bu hareketle ilgili konuşan herkese tavsiye ediyorum, ne olur sayın Gülen’in kitaplarını okuyun” diyordu.

Reklam

Bu herif tanık… Cumhuriyet gazetesi fetoculuktan sanık!

Aynı herif tanık… Sözcü gazetesi fetoculuktan sanık!

Yılmaz Özdil’in yazısı