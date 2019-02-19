Yılmaz Özdil: Tbmm’de emektar bir berber vardı

Tbmm’de emektar bir berber vardı, Hüseyin. Demokrasimizi 30 sene tıraş etti. Eski dönemlerde milletvekillerimiz genellikle kel oldukları için, üstelik, üç kuruşa tamah edip illa mecliste tıraş olmadıkları için, bir berber yetiyordu.

Anap iktidara geldi. Anap milletvekilleri gördüler ki, saç 3 lira, sakal 1.5 lira, fön avanta, dışarda en az 20 lira… Devletin malı deniz düşüncesiyle, hem kendileri meclis berberinde tıraş oldular, hem de arkadaşlarına kıyak olsun diye dışardan eşi-dostu getirmeye başladılar. Kuyruk oluştu.

Reklam

Plan bütçe komisyonu’ndaki müzakereler neticesinde Tbmm’ye artık bir berberin yetmediği ve derhal takviye edilmesi konusunda oybirliğiyle karar alındı.

Yılmaz Özdil’in yazısı