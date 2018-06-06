Yılmaz Özdil: Tarımdan aşağı Kasımpaşa yani

Son beş sene içinde 568 milyon kilo tohum ithal ettik. Nereden ithal ediyoruz bu tohumu… Türkiye’nin topraklarının yarısından fazlası tarım arazisi ama, çok da şeyimizde olmadığı için, topraklarının yarısından fazlası çöl olan eeyyy İsrail’den ithal ediyoruz.

Başka örnekler de vermek isterdim…

Reklam

Çok da şeyimizde olmadığı için gerek görmüyorum.

Fazla şeyinde olursa, kafaya takıyorsun, kahroluyorsun.

Reklam

Şeyinde olmazsa, mis gibisin.

Bana sorarsanız, memleketi hâlâ tarım bakanımız gibi arkadaşlar yönetiyorsa ve sayın ahalimiz hâlâ bu arkadaşlara oy veriyorsa, değil kafaya, şeye bile takmamak lazım…

Tarımdan aşağı Kasımpaşa yani.

Yılmaz Özdil’in yazısı