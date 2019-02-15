Yılmaz Özdil: Tanzim satış çadırları…Akp’yi güçlendiren, seçmenin algı sınırına yönelik mitinglerdir

Bu nedenle… Akp’nin tanzim satış çadırları, zannedildiği gibi Akp oylarına zarar veren ilkel uygulamalar değil, tam tersine, Akp’yi güçlendiren, seçmenin algı sınırına yönelik mitinglerdir.

17 senede 2 trilyon doların çarçur edilmiş olması, devletin 60 milyar dolarlık varlığının satılmış olması, 450 milyar dolar borç olması, sayın ahalimizi ırgalamaz, bu rakamlar algı sınırının dışındadır.

Ama… Domatesin 6 liradan 3 liraya indirilmesi, soğanın 5 liradan 2 liraya indirilmesi, sayın ahalimizin nazarında büyük bir başarıdır, adeta kahramanlık hikayesidir.

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(Geçen ay “finansal okuryazarlık araştırması”nın sonuçları açıklandı. Türkiye’de dört gençten üçü “enflasyon” kelimesinin anlamını bilmiyor. Gençlerimizin yüzde 84’ü, ülke ekonomisiyle alakalı bilgi sahibi değil, ekonomiyle alakalı haberleri takip etmiyor. Buna mukabil, her iki gençten biri “parasını iyi yönettiği”ni düşünüyor.)

Yılmaz Özdil’in yazısı

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