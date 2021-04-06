Yılmaz Özdil: Tam da bakanların adını belirlerken darbe icat edilmesi tesadüf mü?

Acaba… Asrın liderimiz kimlere güvenebileceğini tartarken, tam da bakanların adını belirlerken, hangisinden vazgeçeyim, hangisi kalsın, hangisi beni daha iyi korur diye düşünürken, darbe icat edilmesi tesadüf mü?
SON HABERLER
Emekli amirallere gözaltı
Ankara başsavcılığı ‘Montrö bildirisi’nde imzası bulunan 14 emekli amiral için gözaltı kararı aldı. 10 imzacı gözaltına alındı, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapıldı.
‘Beyin avcısı’ CEO’dan ‘esnek çalışma’ uyarısı: Tükenmişlik krizi yakın
Dünyanın önde gelen yönetici yerleştirme şirketlerinden Egon Zehnder’in Türkiye CEO’su Murat Yeşildere, çalışma dünyasında ‘tükenmişlik krizi’ beklediğini söyledi.
Enflasyon iki yılın zirvesinde: 16.19
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 1.08, yıllık bazda yüzde 16.19 arttı.
Yargıtay: Milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez
Yargıtay, emekli amirallerin bildirisine ilişkin görüş bildirdi: “Anayasal ve yasal yetkiye dayanmayan ve milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez.”
Tehlike çanları: Japonya’nın kiraz çiçekleri 1200 yıldır hiç bu kadar erken açmamıştı
Japonya’da bahar deyince akla ilk gelen, pembe beyaz renkleriyle her sene kartpostallık kareler oluşturan kiraz çiçekleri bu sene erken açtı.