Yılmaz Özdil: Tam da bakanların adını belirlerken darbe icat edilmesi tesadüf mü?

Acaba… Asrın liderimiz kimlere güvenebileceğini tartarken, tam da bakanların adını belirlerken, hangisinden vazgeçeyim, hangisi kalsın, hangisi beni daha iyi korur diye düşünürken, darbe icat edilmesi tesadüf mü?

Yılmaz Özdil’in yazısı