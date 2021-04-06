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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Tam da bakanların adını belirlerken darbe icat edilmesi tesadüf mü?

Acaba… Asrın liderimiz kimlere güvenebileceğini tartarken, tam da bakanların adını belirlerken, hangisinden vazgeçeyim, hangisi kalsın, hangisi beni daha iyi korur diye düşünürken, darbe icat edilmesi tesadüf mü?

Yılmaz Özdil’in yazısı

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Emekli amirallere gözaltı

Ankara başsavcılığı ‘Montrö bildirisi’nde imzası bulunan 14 emekli amiral için gözaltı kararı aldı. 10 imzacı gözaltına alındı, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapıldı.