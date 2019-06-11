Yılmaz Özdil: Sportmenlikten nasibini almamış bir millet başkasından saygı bekleyebilir mi?

Daha üç gün önce…

Konya’da, Fransa milli marşını ıslıklayanlar kimdi?

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Dört yıl önce, gene Konya’da, gene İzlanda milli maçımız öncesinde

Ankara’daki terör saldırısında hayatını kaybeden 109 insanımız için saygı duruşu yapılırken, kendi insanlarımız için yapılan saygı duruşu bile ıslıklanmadı mı?

Yandaş medya terör saldırısında ölen insanlarımızı ‘terör örgütüne yakın’ ilan ettiği için, kendi insanlarımızın cenazesi, milli maçta yuhalanmadı mı?

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Şimdi deniyor ki, İzlanda’da bize terbiyesizlik yapıldı falan…

Sportmenlikten nasibini almamış, kendi tarihinden haberi olmayan, kendisine bile saygısı olmayan bir millet, başkasından saygı bekleyebilir mi?

Yılmaz Özdil’in yazısı