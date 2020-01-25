Yılmaz Özdil: Sözcü’deki stajyer yandaşların ‘VIP dinleme yapan fetocu polislere ceza yağdı’ diye bağırması hikaye

‘VIP dinleme davası’ sonuçlandı.

‘Terör örgütü şüphesi var’ gerekçesiyle, iş dünyasından ünlü isimlerin telefonlarını dinleyen fetocu polislere 7 ila 45 yıl arasında hapis cezaları verildi.

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Şaka bir yana…

Beş sene önceydi.

Mülkiye müfettişleri randevu istedi, gazetedeki odama geldiler, fetocu polislerin ‘VIP dinleme listesi’nin ele geçirildiğini, telefonu dinlenenler arasında benim ismimin de olduğunu belgeleriyle anlattılar.

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Dava açılacağını, ‘şikayetçi olup olmadığımı’ sordular.

“Kanunsuz iş yapan polisler elbette cezasını çeksin ama, sadece onlardan şikayetçi olmak yetmez, bu fetocu polislere yol veren içişleri bakanları, adalet bakanları, başbakan ve cumhurbaşkanı hakkında da işlem yapılsın” dedim.

Dolayısıyla…

Yandaş medyanın ve bizim Sözcü’deki stajyer yandaşların “VIP dinleme yapan fetocu polislere ceza yağdı” filan diye bağırması, hikayedir.

Dinleyen maşalar belli.

Dinleten VIP’ler nerede?

Yılmaz Özdil’in yazısı