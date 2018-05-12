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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Siyasetçilerin mal beyanında bulunması, hikayedir

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Hiçbir siyasetçi çalıp çırptıklarını kendisinin üzerine yapacak kadar gerizekalı değildir, minareyi çalan kılıfına uydurur. Dolayısıyla, siyasetçilerin mal beyanında bulunması, hikayedir.

Eğer gerçekten memleketin soyulup soyulmadığını kontrol etmek istiyorsak… Vatandaşların kendi kendine mal beyanında bulunması gerekir.

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Gerçekten memleketin soyulup soyulmadığını merak ediyorsan, siyasetçilerin mal beyanını boşver. Kendi kendine mal beyanını not et. Kendi kendinle yüzleş. Kendi elinle kendini soydurduğunu kendine itiraf et!

Yılmaz Özdil’in yazısı

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