Yılmaz Özdil: Simide gevrek, domatese domat, başkanlığa HAYIR deriz biz!

Özgür irademizle seçtiğimiz milletvekillerimize “terörist” denmesi, belediye başkanımıza “çetebaşı” denmesi, gayet normaldir. Çünkü… Avanta gıda kolisine değil, oy sandığına atarız oyumuzu!
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81 vilayetin 81’inden de yurttaş yaşar İzmir’de… Kim olursan ol gel’sin diye diktiğimiz, dünyanın en büyük Mevlana heykelimizle gurur duyarız. İzmir’de doğmayı, İzmir’de yaşamayı değil, hayata İzmirli gibi bakmayı, “zihniyet hemşehriliği”ni önemseriz.
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Simide gevrek deriz biz.
Çekirdeğe çiğdem deriz.
Sigortaya asfalya.
Domatese domat.
Başkanlığa HAYIR deriz biz!