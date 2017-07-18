Yılmaz Özdil: Şımarıklık, küstahlık, magandalık, Alaçatı markası kirletiliyor

Fatih Terim steak house’çı damatlarıyla birlikte kebapçıyı bastı, birbirlerinin kafasına sandalye vurdular, kebapçılar döve döve steak house’çıları püskürttü, Fatih Terim kaçarak Acun’un evine sığındı filan…
İzah edeyim.
Şımarıklık, küstahlık, magandalık, Alaçatı markası kirletiliyor.
Halbuki…
Cibes’tir Alaçatı.
Şevketibostan’dır.
Radika, turpotu, ısırgan…
Ebegümeci, sarmaşık, enginar’dır.
Zeytinyağlı cennetidir
Kebapçılarla steak house’çıların birbirlerinin kafasına sandalye vurduğu, yörenin ruhuna aykırı bi yer haline getiriliyor.