Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Yılmaz Özdil: Şımarıklık, küstahlık, magandalık, Alaçatı markası kirletiliyor

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Fatih Terim steak house’çı damatlarıyla birlikte kebapçıyı bastı, birbirlerinin kafasına sandalye vurdular, kebapçılar döve döve steak house’çıları püskürttü, Fatih Terim kaçarak Acun’un evine sığındı filan…

İzah edeyim.

Reklam

Şımarıklık, küstahlık, magandalık, Alaçatı markası kirletiliyor.

Halbuki…
Cibes’tir Alaçatı.
Şevketibostan’dır.
Radika, turpotu, ısırgan…
Ebegümeci, sarmaşık, enginar’dır.
Zeytinyağlı cennetidir

Kebapçılarla steak house’çıların birbirlerinin kafasına sandalye vurduğu, yörenin ruhuna aykırı bi yer haline getiriliyor.

Yılmaz Özdil’in yazısı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...