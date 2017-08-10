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Yılmaz Özdil: Sen orayı takunyalı şeyhin tekkesi mi zannettin emmioğlu?

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İzmir Atatürk Lisesi… Kuvayi Milliye’dir.

Milli mücadelenin ilk direniş bildirisi orada yazıldı, milli mücadelenin ilk direniş mitingi orada örgütlendi.

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Öğrencilerinin tamamı şehit veya gazi olduğu için, Çanakkale Savaşı’nda ve Kurtuluş Savaşı’nda mezun veremeyen lisedir…

Lozan’dır İzmir Atatürk Lisesi. Montrö’dür. Bir kapısıyla memleketin tapusudur. Bir kapısıyla İstanbul Boğazı’dır, Çanakkale Boğazı’dır.

… Ve öğreniyoruz ki, Bilal’in vakfına tahsis etmişler bizim sınıfları… Minicik çocuklara takke makke giydirmişler, “değerler eğitimi” ayaklarıyla tarikat türevi eğitim veriyorlarmış.

Sen orayı takunyalı şeyhin tekkesi mi zannettin emmioğlu?

Yazı uzun oldu, anlamakta güçlük çekenler için, halk arasındaki tabirle, Bilal’e anlatır gibi tane tane anlatayım…

Defolun okulumuzdan kardeşim!

Yılmaz Özdil’in yazısı

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