Yılmaz Özdil: Sen kafayı takmışsın, x y z, hepsini komple ‘imam’ yapmak istiyorsun

Toplum, böyle bir şey.

Devinim halinde sürekli gelişiyor, farklılaşıyor, alışkanlıklar beğeniler istekler beklentiler davranışlar değişiyor.

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Sen kafayı takmışsın, x y z, hepsini komple “imam” yapmak istiyorsun.

Nesiller arasındaki farklılığı sadece “dindar nesil” veya “dindar olmayan nesil”den ibaret sanıyorsun.

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Yedi defa milli eğitim bakanı değiştirmene rağmen, habire sınav sistemini değiştirmene rağmen, çocukları neredeyse zorla kolundan tutup kaydetmene rağmen… İmam hatiplerin yarısından fazlasının boş kalma sebebi bu.

Kontenjanı sınırlı tutarak, nitelikli öğrenci alınan, gönüllülük esasıyla çalışan imam hatip sistemini, herkese zorla dayatılan, hobaraaa diye girilen, akademik başarısı yerlerde sürünen, mütedeyyin ailelerin bile fellik fellik kaçtığı bir sistem haline getirmenin sebebi, bu.

Memleketin bütün okullarını imamlaştırayım derken…

Aslında imam hatipleri imha ettiğini farketmeme sebebin de bu.

Yılmaz Özdil’in yazısı