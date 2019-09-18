Yılmaz Özdil: Sayın hükümetimiz, petrolün varili 15 dolar daha ucuzken, bize benzini aynı fiyattan kakalıyor

Bizim kullandığımız Brent petrolün varil fiyatı, Suudilere drone saldırısı yapılınca kaç dolara fırladı?

68 dolara.

Geçen sene bu ay ne kadardı?

83 dolardı.

Yani?

Benzinin varil fiyatı aslında 83 dolardan 68 dolara düşmüş…

Bize hâlâ ‘varil fiyatı fırladı, mecburen benzine zam yapacağız’ deniyor öyle mi?

Öyle.

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Şu anda benzinin litresi ne kadar?

6 lira 75 kuruş civarında.

Geçen sene bu ay ne kadardı?

6 lira 75 kuruş civarında.

Sayın hükümetimiz, petrolün varil fiyatı 15 dolar daha ucuzken, bize benzini aynı fiyattan kakalıyor öyle mi?

Öyle.

Yılmaz Özdil’in yazısı