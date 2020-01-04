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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Sayın hükümetimiz 18 adamızı Yunanistan’a bıraktı

Süleyman Şah türbesinin boş sandukalarını sırtlayıp sıvışan, Suriye’deki vatan toprağımızı terkeden sayın hükümetimiz… Bu fotoğraflarda gördükleriniz gibi, 18 adamızı Yunanistan’a bıraktı.

Bu adalarımızda, beş bin Yunan askeri var.

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Yedi kara üssü, dört deniz üssü, iki helikopter üssü kurdular.

Askeri istihbarata filan gerek yok…

Bu fotoğrafları cep telefonunuzla bile çekebilirsiniz.

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Yunan genelkurmayının resmi internet sitesinde görebilirsiniz.

Teee Fizan’a tezkere çıkaran sayın Akp hükümetimizin, bu adalarımıza tezkere çıkarması için, bu adaların illa siyasal dinci Müslüman Kardeşlere mi ait olması gerekiyor?

Yılmaz Özdil’in yazısı

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