Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Sanki Trump varken Türkiye çok iyiydi!

Dört yıl önce, ABD’de seçim yapıldı, dolar 3.17 liraydı.

Dört yıl sonra, ABD’de seçim yapıldı, dolar 8.5 lira.

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Hâlâ, Biden kazanırsa Türkiye için kötü olur diyorlar.

Sanki Trump varken Türkiye çok iyiydi!

Yılmaz Özdil’in yazısı

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