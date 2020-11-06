Yılmaz Özdil: Sanki Trump varken Türkiye çok iyiydi!

Dört yıl önce, ABD’de seçim yapıldı, dolar 3.17 liraydı.
Dört yıl sonra, ABD’de seçim yapıldı, dolar 8.5 lira.
Hâlâ, Biden kazanırsa Türkiye için kötü olur diyorlar.
Sanki Trump varken Türkiye çok iyiydi!
Yaramazlara biraz batar!
Dört yıl önce, ABD’de seçim yapıldı, dolar 3.17 liraydı.
Dört yıl sonra, ABD’de seçim yapıldı, dolar 8.5 lira.
Hâlâ, Biden kazanırsa Türkiye için kötü olur diyorlar.
Sanki Trump varken Türkiye çok iyiydi!
Demokrat Parti adayı Joe Biden, rakibi ABD Başkanı Donald Trump’ı ‘salıncak’ eyaletlerden Wisconsin’de 21 bin, Michigan’da 37 bin oy farkla geçerek avantaj yakaladı.
Konya’daki bir süt toplama merkezinde çalışan bir kişinin, işletmede ‘süt banyosu’ yaptığına dair görüntüler internette yayıldı. Çalışan kovuldu, bakanlık devreye girdi.
İstanbul merkezli bir şirket, depremin vurduğu İzmir’de erken uyarı sistemi kuracağını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, corona virüsünün hastalık yapıcı ve öldürücü etkisinde herhangi bir azalma görmediklerini söyledi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix ve Amazon Prime Video’nun lisans aldığını duyurdu.