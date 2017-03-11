Yılmaz Özdil: Sağcı solcu, ülkücü devrimci, milli görüşçü ulusalcı meselesi değildir bu

Nuri Okutan… Akp’nin yandaş valilerine yer açılması için 2011’de kızağa çekildi. Kariyerinin zirvesinde, gelmiş geçmiş en başarılı, en namuslu valilerden biriydi ama, adeta sihirli bir el tarafından defterden silindi.

Ve dün… Meral Akşener, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok gibi, doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar misali, MHP’den ihraç edildi.

Onuncu köyden sesleniyorum…

Akp güya defterden silmişti. Milletin egemenliği sahip çıkmıştı. Bahçeli güya defterden sildi. Adım gibi eminim, neticesi aynı olacak.

Çünkü, sağcı solcu, ülkücü devrimci, milli görüşçü ulusalcı meselesi değildir bu…

Saray mı, meclis mi?

Biat mı, birey mi?

Tek adam mı, hepimiz mi?

Koltuk mu, devletin bekası mı?

Şahsi menfaat mi, toplum yararı mı?

Bunun seçimidir.

Yılmaz Özdil’in yazısı