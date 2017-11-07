Yılmaz Özdil: Sadece Gökmen Ulu hapiste zannediliyor ama…

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Duvarda bir pano yaptı kendine… İlham veren, güç veren, umut veren sözleri bu panoya astı.

Hayata bunlarla tutunuyor. Burcu’yu çok özlüyor. Efe aklından çıkmıyor, burnunun direği sızlıyor.

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Türkiye’nin en namuslu gazetecilerinden biri olan, Atatürkçü yurtsever Gökmen, dile kolay 166 gündür bu durumda yaşıyor.

Türkiye’nin en namuslu gazetesi Sözcü… Sırf gerçekleri yazdığı için, patronundan muhabirine, bugün hakim karşısına çıkıyor.

Sadece Gökmen hapiste zannediliyor ama, patronundan yazarlarına, tüm Sözcü ailesi ruhen o beton kutunun içinde.

Yılmaz Özdil’in yazısı