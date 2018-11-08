Yılmaz Özdil: Sadece beş sene önce, Karayılan’ın Kandil’deki toplantısına basınımız sevinçle, coşkuyla gitti

Bin sene önce değil…

Sadece beş sene önce.

Açılım kepazeliğinin revaçta olduğu günlerdi.

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Murat Karayılan, Kandil’de basın toplantısı düzenledi.

Sayın basınımız sevinçle, coşkuyla, koştura koştura gitti.

Bazı yalaka köşe yazarlarımız, aman geç kalmayayım diye iki gün önceden gitti.

Ya şimdi?

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Aynı gazeteler, aynı televizyonlar utanmadan yazıyor: “ABD dışişleri bakanlığı, Murat Karayılan’ın başına beş milyon dolar ödül koydu, yerini bildirene beş milyon dolar verilecek, ayrıca, Cemil Bayık için dört milyon dolar, Duran Kalkan için üç milyon dolar ödül verilecek.”

Dünyada daha yüzsüz bir basın var mıdır, sanmıyorum.

Yılmaz Özdil’in yazısı