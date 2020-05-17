Yılmaz Özdil: RTÜK’e göre ıstakoz pişirmek suç, komşularını katletmek ‘büyütülecek bir konu değil’

Televizyondaki yemek yarışmasında ıstakoz pişirdiler, “ıstakozların pişirilmesi çocukları olumsuz etkiliyor” denildi, Rtük ceza kesti.

Çizgi film The Simpsons’da cadılar bayramı kutlandı, “çocuklarımızı hıristiyan yapacaklar” denildi, Rtük ceza kesti… Böylece Türkiye, dünya tarihinde çizgi filme ceza veren ilk ve tek ülke unvanını aldı!

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Feto hayranı teyzenin biri televizyona çıktı, komşularını topluca katledeceğini, 50 kişiyi götüreceklerini, silahlarının hazır olduğunu, oturduğu sitede kimleri öldüreceklerine dair liste yaptığını söyledi.

Rtük ceza kesmedi.

Aksine, sahip çıktı…

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Rtük başkanı “büyütülecek bir konu değil” dedi.

Yılmaz Özdil’in yazısı