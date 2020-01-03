Yılmaz Özdil: Rauf Denktaş’ı sırtından hançerlediğimiz gün, Doğu Akdeniz gitti

Kıbrıs’ta yes be annem referandumu yapıldı.
Denktaş’ın yanında durması gereken Türkiye, Denktaş’ı sırtından hançerledi.
Akp bütün gücüyle “evet” denmesi için çalıştı.
Halbuki, Serdar Denktaş adeta çırpınarak anlatıyordu…
“Avrupa Birliği’nin ve ABD’nin gözü, petrol yataklarımızda” diyordu.
“Sahip olduğumuz petrol, topraklarımızda değil, karasularımızda” diyordu.
“Avrupa Birliği ve ABD, Kıbrıs adasının tümünü Avrupa Birliği’ne almak suretiyle Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz rezervlerimizi kontrol altına almaya çalışıyor” diyordu.
Sandığa gidildi…
Türk tarafı yüzde 65 evet dedi. Rum tarafı yüzde 75 hayır dedi.
Bir hafta sonra…
Rum tarafı, hayır demesine rağmen, AB üyesi yapıldı, Türkiye’nin AB üyeliğini veto etme hakkını bile aldı.
Türk tarafı ise, evet demesine rağmen ayazda kaldı, ambargo bile kalkmadı.
Türkiye, Doğu Akdeniz’i işte böyle kaybetti…
Rauf Denktaş’ı sırtından hançerlediğimiz gün, Doğu Akdeniz gitti.