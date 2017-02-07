Yılmaz Özdil: Pkk’yı tanık, TSK’yı sanık yapan kim? İsmet İnönü hükümeti mi?

Pkk’yı tanık, TSK’yı sanık yapan kim? İsmet İnönü hükümeti mi?

Pkk’nın evsahibi Barzani’yi onur konuğu yapıp, Türkiye seninle gurur duyuyor diye tezahürat yapan kim? Akp kongresi.

Bugün “hayır” diyenler, o günlerde de “hayır” diyerek, Allah aşkına yapmayın, memlekete yazık etmeyin diye yalvarırken… “Ulus devlet ayrıştırıcıdır, ulusçulukla hesaplaşma zamanı geldi, bana serok Ahmet diyorlar, Kobani’ye selam ediyorum, Kobani’deki kardeşlerimin alnından öpüyorum” diyen kim? Akp’nin başbakanı Ahmet Kiziroğlu.

Hal böyleyken… Ne diyor şimdi Binali Yıldırım? “Pkk hayır dediği için, bölücülere karşı biz evet diyoruz” diyor.

Şöyle de diyebilirdi aslında… “Pkk’ya evet dediğimizi iddia edenler şerefsizdir” filan.

Yılmaz Özdil’in yazısı