Yılmaz Özdil: Özgürlükte sonuncu, yalanda dünya şampiyonu

Meksika’dan Malezya’ya, Brezilya’dan İngiltere’ye, Japonya’dan Danimarka’ya, Arjantin’den Bulgaristan’a kadar 37 ülkenin medyasını taradılar. Kendi milletine bile bile yalan haber veren, uydurulmuş sahte haber yayan, kasıtlı olarak yanlış bilgi aktaran, photoshoplu fotoğraflarla iftira atan dünyanın en tiksindirici medyası, bizim medya çıktı.

Sabah, atv, Takvim, Star televizyonu, Star gazetesi, Show Tv, Skytürk, Akşam, Güneş, Milliyet, Vatan, Kanaltürk, Digitürk, Cine5, Hürriyet, Posta, DHA, Kanal D, CnnTürk’e çeşitli yöntemlerle el konuldu, yandaşlara verildi. TRT ve Anadolu Ajansı parti broşürü haline getirildi. NTV yalakalarla dolduruldu. Fetocu Samanyolu, Zaman, Bugün ve Taraf tetikçi olarak kullanıldı, işleri bitince onlara da el konuldu. Yeni Şafak, Akit, Türkiye, ahaber, Tgrt haber, Beyaz tv, Kanal 24, Kanal 7, Ülke tv’yle yandaş koro tamamlandı.

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Netice? Özgürlükte sonuncu. Yalanda dünya şampiyonu.

Yılmaz Özdil’in yazısı