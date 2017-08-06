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Yaramazlara biraz batar!

   
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Yılmaz Özdil: Ordular ilk hedefiniz White Sea’dir ileri filan…

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Cnntürk’ü seyrettin mi İsmet, yeni devlet kuruyorlarmış.
– Akkoyunlular devletiymiş galiba, Nuri Conker öyle söyledi.
– Ordular ilk hedefiniz White Sea’dir ileri filan…
– Gülmekten sigaramı düşürücem.

Yılmaz Özdil’in yazısı

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SON HABERLER

Şemdinli’de çatışma: Bir polis hayatını kaybetti

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lılarla çıkan çatışmada bir özel harekat polisi hayatını kaybetti, bir güvenlik görevlisi de yaralandı. Şemdinli’ye bağlı Altınsu Köyü’nde operasyon sürdüren Jandarma ve Emniyet Özel Harekat Şube timleri ile PKK’lılar arasında dün gece çatışma çıktı. Çatışmada bir özel harekat polisi hayatını kaybetti, bir güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgede hava destekli operasyon yapılıyor.

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