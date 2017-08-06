Yılmaz Özdil: Ordular ilk hedefiniz White Sea’dir ileri filan…

Cnntürk’ü seyrettin mi İsmet, yeni devlet kuruyorlarmış.
– Akkoyunlular devletiymiş galiba, Nuri Conker öyle söyledi.
– Ordular ilk hedefiniz White Sea’dir ileri filan…
– Gülmekten sigaramı düşürücem.
Yaramazlara biraz batar!
Cnntürk’ü seyrettin mi İsmet, yeni devlet kuruyorlarmış.
– Akkoyunlular devletiymiş galiba, Nuri Conker öyle söyledi.
– Ordular ilk hedefiniz White Sea’dir ileri filan…
– Gülmekten sigaramı düşürücem.
Fırat Kalkanı operasyonunun ardından Suriye’de IŞİD’den temizlenerek Özgür Suriye Ordusu militanlarının kontrolüne bırakılan Azez, Mare, Soran, Aktarin ve Çobanbey bölgelerindeki eğitim faaliyetleri için imam hatip okulları modeli kullanılacak.
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lılarla çıkan çatışmada bir özel harekat polisi hayatını kaybetti, bir güvenlik görevlisi de yaralandı. Şemdinli’ye bağlı Altınsu Köyü’nde operasyon sürdüren Jandarma ve Emniyet Özel Harekat Şube timleri ile PKK’lılar arasında dün gece çatışma çıktı. Çatışmada bir özel harekat polisi hayatını kaybetti, bir güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgede hava destekli operasyon yapılıyor.
Varılan noktada, PKK’yla YPG’nin kesinlikle farklı olduğu muhayyelatına inanıyormuş gibi davranmaya en fazla Türkiye’nin ihtiyacı var.
Araştırma kuruluşu GfK’nın Türkiye genelinde yaptığı araştırmaya göre, sigara kullananlar günde ortalama 17 sigara içiyor, yüzde 14’ü bir yıl içinde bırakmak istiyor.
Türkiye’nin, son 10 yılda ekilen ve dikilen tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 8,2’sini, toplam tarım alanlarının da yüzde 5,22’sini kaybetti.