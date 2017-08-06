Yılmaz Özdil: Ordular ilk hedefiniz White Sea’dir ileri filan…

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lılarla çıkan çatışmada bir özel harekat polisi hayatını kaybetti, bir güvenlik görevlisi de yaralandı. Şemdinli’ye bağlı Altınsu Köyü’nde operasyon sürdüren Jandarma ve Emniyet Özel Harekat Şube timleri ile PKK’lılar arasında dün gece çatışma çıktı. Çatışmada bir özel harekat polisi hayatını kaybetti, bir güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgede hava destekli operasyon yapılıyor.