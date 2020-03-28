Yılmaz Özdil: Ölümcül bir yalan bu

“Evde kal” diyorlar…

Habire bunu söyleyerek, sanki hükümet her türlü sorumluluğunu yerine getirmiş de, aslında vatandaş kurallara uymuyormuş gibi davranıyorlar.

Reklam

Ölümcül bir yalan bu.

Hem “evde kal” diyorlar.

Hem esnaf kredisi çıkardılar, “koş krediyi al” diyorlar.

Reklam

Kamu bankaları şu anda neredeyse fazla mesai yapar hale geldi.

Şube henüz açılmadan kapıda kuyruk oluyor!

Ama aynı anda, saray’ın camisinden canlı yayın yapıyorlar, akp’nin diyanet işleri başkanı hutbe okuyor, televizyonlardan naklen yayınlıyorlar, ‘müminleri kulluk şuuruna davet ediyor’lar.

Müminlere “camiye gelme, cuma namazına bile gelme, evde kal” diyorlar… Aynı müminlere “bankaya koş, krediyi al” diyorlar.

Yılmaz Özdil’in yazısı