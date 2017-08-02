Yılmaz Özdil: Nikah memuru belediye başkanı yetkisiyle nikah kıyıyor, belediye başkanı imam değil mi?

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İmamlara resmi nikah kıyma yetkisi veriliyormuş, laikliğe aykırıymış filan.

Güzel kardeşim…

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Nikah memuru belediye başkanının kendisine verdiği yetkiyle nikah kıyıyor, belediye başkanı imam değil mi?

“Bekir Bozdağ imam nikahını savundu” diye haber yapmışlar mesela…

Bekir Bozdağ zaten imam.

Ekonomi bakanı imam, gümrük bakanı imam, şehircilik bakanı imam, hükümetimizde İngiliz vatandaşı imam bile var.

Beş tane başbakan yardımcısı var, beşi de imam.

Cumhurbaşkanı imam.

23 Nisan’da bile kim TBMM başkanı yapıldı? İmam hatipli.

Pensilvanya imamı yargıyı ele geçirdi… Pensilvanya imamı’nın imamlarını temizleyecek olan adalet bakanı, imam.

Vaziyet bu haldeyken, neymiş efendim, imamların resmi nikah kıyması medeni kanuna aykırıymış…

İmamlar kökünden anayasa’yı değiştirdi, sen hangi medeni kanundan bahsediyorsun hâlâ? İmam partisi’ni anayasa’ya göre denetleyecek olan Anayasa mahkemesi başkanı bile imam değil mi?

Yılmaz Özdil’in yazısı