Yılmaz Özdil: Ne mutlu ailelerine, şehitler ölmez filan de… Göm gitsin

ABD Ankara Büyükelçiliği’ne terör saldırısı oldu, canlı bomba patladı, güvenlik görevlisi Mustafa Akarsu hayatını kaybetti. Büyükelçiliğin bahçesine, soyadından yola çıkarak, akarsu şeklinde havuz yapıldı, anıt levhasına “Mustafa Akarsu anısınadır” yazıldı.

(…)

Oleg Peşkov’u arama kurtarma operasyonuna katılan Rus deniz komandolarından Aleksander Pozinçuk da öldürülmüştü. Peşkov ve Pozinçuk’un hatırasını yaşatmak için anıt yapıldı.

Peki ya bizde?

Ne mutlu ailelerine, şehitler ölmez filan de… Göm gitsin.

Yılmaz Özdil’in yazısı