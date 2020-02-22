Yılmaz Özdil: ‘NATO’dan ayrılıyoruz’ diyen kullanışlı ahmaklar bile oldu

Asrın liderimiz Moskova’ya gitti, “dostum” dediği Putin’le havacılık ve uzay fuarı’nı dolaştı, yeni nesil savaş uçağı SU57’yi inceledi, merdiven koydular, sanki anlarmış gibi çıkıp kokpite baktı, “uçuyor mu bu?” diye sordu, Putin “uçuyor” dedi, asrın liderimiz “bundan mı alacağız” diye sordu, Putin “istiyorsanız alırsınız” dedi, beraber dondurma yediler, asrın liderimiz “benimkini de ödüyorsun değil mi” diye sordu, Putin “misafirsin” dedi, asrın liderimize dondurma ısmarladı, yalaka basınımız Amerikan F35’lerinin aslında tırışkadan teyyare olduğunu, Rus malı SU57’lerin uzay mekiği gibi olduğunu filan anlattı, asrın liderimizle Putin’in kardeş kadar yakın oldukları filan anlatıldı, kendisini sol’cu zanneden bazı tahta kafalı arkadaşlar ABD’yle ipleri koparıp Rusya’yla ortak olduğumuzu falan zannettiler, “NATO’dan ayrılıyoruz” diyen kullanışlı ahmaklar bile oldu.

Sonra?

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Hadi bakalım gene döndük, ABD’den patriot istiyorlar.

S400’ün ne kadar ‘fevkalade’ olduğunu anlatan yalaka medyamız, şimdi aslında patriot’un ne kadar ‘fevkalade’ olduğunu anlatıyor.

Yılmaz Özdil’in yazısı