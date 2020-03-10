Yılmaz Özdil: Mustafa Kemal dehasından nasibini almamışsın, bari Hatay’dan ibret al

Suriye meselesinin çözümü, Suriye topraklarında değil, Hatay’da!
Suriye meselesini çözmek için, Moskova’ya yalvarıyorlar.
Washington’a el açıyorlar.
Brüksel’den medet umuyorlar.
Halbuki, Suriye meselesinin çözümü için oralara gitmeye gerek yok.
Çözüm Hatay’da.
Hatay birlikteliğinde.
Hatay ahlakında.
Hatay ruhunda.
Çözüm burada.
Ezan, çan, hazan, pagan.
İnsan.
Büyük İskender’den Sezar’a, Abbasiler’den Bizans’a, Büyük Britanya’dan Fransa’ya… İnsanlık tarihi boyunca, Ortadoğu’da savaşarak toprak kazanan görülmedi.
Savaşmadan toprak kazanmayı başaran ise ‘tek lider’ var.
Mermi bile sıkmadan Hatay’ı alan Mustafa Kemal dehasından nasibini almamışsın… Bari, Hatay’dan ibret al.