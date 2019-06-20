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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Müslüman Kardeşler, hilafeti kaldıran Atatürk Devrimi’ne karşı kurulmuştu

1923’te Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.
1924’te hilafet kaldırıldı.

1928’de, İhvan hareketi, Müslüman Kardeşler örgütü kuruldu.

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Gayet netti…
Müslüman Kardeşler örgütü, Türkiye’de hilafeti kaldıran Atatürk Devrimi’ne karşı, bizatihi Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı kurulmuştu.

Müslüman Kardeşler’in kurucusu Hasan el Benna, örgütünün kongresinde bunu açıkça dile getiriyor, “hilafeti sembolize ediyoruz” diyordu.
Türkiye’de hilafetin kaldırılmasından söz ederken gözyaşlarını tutamıyor, mendiliyle gözlerini sile sile ağlıyor, “hilafetin kaldırıldığı gün, her Müslüman ailede matem tutuldu, küçük yaşında babası ölmüş de yetim kalmış çocuklar gibi olduk” diyordu.

Ve…
Atatürk’ü hutbelerinden çıkaran, camilerimizde Atatürk’ün adını bile anmayan, Atatürk tarafından kurulmasına rağmen Atatürk’ü yok sayan diyanet işleri başkanlığı, Mursi’yi “şehit” ilan etti, camilerimize talimat verdi, Türkiye genelinde gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

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Yılmaz Özdil’in yazısı

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