Yılmaz Özdil: Mübarek tabloların, mübarek şapkaların, mübarek cep telefonlarının akıbetleri hep aynıdır

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15 Temmuz gecesi asrın liderimizle facetime üzerinden canlı yayın yapan ve derhal Hürriyet’in Ankara temsilcisi yapılan Hande Fırat, Katarlı ve Suudi işadamlarının kendisine başvurduğunu, asrın liderimizle facetime yapılan cep telefonunu 250 bin dolara satın almak istediklerini, ama kesinlikle satmadığını açıkladı.

Yerli işadamlarımızın da cep telefonunu satın almak için kuyruğa girdiğini belirten Hande Fırat, “düşer kırılır diye elime almaya bile korkuyorum” dedi.

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Sonra?

Sonrası asla değişmez. Mübarek tabloların, mübarek tükenmez kalemlerin, mübarek şapkaların, mübarek cep telefonlarının akıbetleri hep aynıdır.

Çünkü… Milletin liderlerini de tanırız biz. Onların milletini de.

Yılmaz Özdil’in yazısı