Yılmaz Özdil: Memleketin yarısı bile bu gripten ölse… ‘Virüs bulaşmayanlar turp gibi maaşallah’ derler

Akp’nin içişleri bakanı, Van depreminden sonra depremzede çadırlarını dolaşarak, “koskocaman sarayda oturuyorsunuz, hiç davet ettiğiniz yok” demişti…

Elazığ depreminden sonra yandaş medya muhabiri çadırları dolaştı, bir dakikalık röportajda dokuz defa “mutlusunuz değil mi, mutlusunuz yani değil mi” diye sordu, “insanlar gerçekten mutlular, huzurlular, sobaları yanıyor, çaylarını demlediler, mutlular” dedi.

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Dolayısıyla…

Sakın merak etmeyin, Çin virüsü bizi asla olumsuz etkilemez.

Memleketin yarısı bile bu gripten ölse… “Virüs bulaşmayanlar turp gibi maaşallah” derler, kamuoyunda algı iyi olur.

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Musalla başında da tabutunuza mikrofon uzatırlar, mutlusunuz değil mi?

Yılmaz Özdil’in yazısı