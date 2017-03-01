Yılmaz Özdil: Medya insanlığını yitirince barış bize çok uzak kalıyor

“Yurtta Barış Dünyada Barış” diyen Mustafa Kemal’in askeri Ömer… Savaşın ortasında bulduğu kediye ne isim verdi biliyor musunuz? ‘Barış.’

Canlı bombaların can pazarından Hollywood bile böylesine bir insani öykü hayal edebilir mi, sanmıyorum.

Peki, abuk sabuk saçmalıklarla gündem meşgul edilirken, Türkiye’nin niye bu ilaç gibi haberden bangır bangır haberi olmuyor derseniz?

Medya insan olunca… Eşeği bile dünya tanıyor.

Medya insanlığını yitirince… Barış’ın kavramı da kendisi de bize çok uzak kalıyor maalesef.

Yılmaz Özdil’in yazısı