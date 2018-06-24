Yılmaz Özdil: Meclis varsa, sarayın var olabilmesi mümkün değildir

23 Nisan 1920.

Hacı Bayram Camisi’nde mahşeri kalabalık toplanmıştı.

Bizzat Mustafa Kemal tarafından kaleme alınan ve yurdun her köşesine ulaştırılan “millete açık davetiye”de şöyle deniliyordu:

“Allah’ın izniyle Nisan’ın yirmiüçüncü cuma günü, cuma namazından sonra Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılacaktır.”

Saray varken…

Meclis böyle kuruldu.

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Meclis kazandı.

Saray kaçtı.

Bu yazıyı henüz siz oy vermeye gitmeden önce yazıyorum ama, aslında seçimden sonra tekrar okumanızı istiyorum.

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Meclis her şey demektir.

Meclis’i kazanmayı asla küçümsemeyin.

Ne kadar önemli olduğunu tarih gösterdi, bir kez daha gösterecektir.

Meclis varsa, sarayın var olabilmesi mümkün değildir.

Yılmaz Özdil’in yazısı