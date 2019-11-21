Yılmaz Özdil: Mahremiyet duygusundan, gösteriş tüketimine savruldular

Uçuş sürelerinin kısalması ve genel trafiğin artması amacıyla Fransa’dan satın alınan hava trafik sistemi ‘Point Merge’, İstanbul Havalimanı’nda hedeflenen verimi sağlayamadı. Günde 3 bin olarak hedeflenen hava trafiği 200’de kaldı, uçuşların süresi yarım saate kadar uzadı, yakıt masrafları katlandı.