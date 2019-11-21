Yılmaz Özdil: Mahremiyet duygusundan, gösteriş tüketimine savruldular

Mahremiyet duygusundan, gösteriş tüketimine savruldular.
Şatafatta, görgüsüzlükte bedevi kültürüyle yarışıyorlar.
Maddiyata, dünyevi zevklere kendilerini öylesine kaptırdılar ki, kulaklarından para fışkırdığını herkese seyrettirmek istiyorlar.
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“Biz bu ülkenin zencileriyiz” diyerek geldiler.
Anap’ın papatyalarına dönüştüler.
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Nasıl bir açlıksa artık…
Helal etiketli şampanyalar var.
Alkolsüz mojito var.
Sodalı limonata derse, olmuyor, illa mojito diyecek.
Alkolsüz bellini var.
Alkolsüz aperol var.
Şerbetle iktidara geldiler…
Chia tohumu eşliğinde ejder meyveli smoothie’lere dönüştüler.