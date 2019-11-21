Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Mahremiyet duygusundan, gösteriş tüketimine savruldular

Mahremiyet duygusundan, gösteriş tüketimine savruldular.

Şatafatta, görgüsüzlükte bedevi kültürüyle yarışıyorlar.

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Maddiyata, dünyevi zevklere kendilerini öylesine kaptırdılar ki, kulaklarından para fışkırdığını herkese seyrettirmek istiyorlar.

“Biz bu ülkenin zencileriyiz” diyerek geldiler.

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Anap’ın papatyalarına dönüştüler.

Nasıl bir açlıksa artık…

Helal etiketli şampanyalar var.

Alkolsüz mojito var.

Sodalı limonata derse, olmuyor, illa mojito diyecek.

Alkolsüz bellini var.

Alkolsüz aperol var.

Şerbetle iktidara geldiler…

Chia tohumu eşliğinde ejder meyveli smoothie’lere dönüştüler.

Yılmaz Özdil’in yazısı

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ABD konsolosluğunun Türk çalışanlarına ‘İslami değerlerle dalga geçtiği’ için gözaltı

Adana’da Cadılar Bayramı kutlamasında yayınladıkları videoda İslami değerlerle dalga geçtikleri gerekçesiyle sosyal medyada tepki çeken ABD Adana Konsolosluğu’nun Türk çalışanları C.G. ile C.Y., gözaltına alındı. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan hakkında soruşturma başlatılan iki şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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