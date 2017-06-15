Yılmaz Özdil: ‘Kurusıkı’ iftar topu patlatmak caiz midir?

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Selahattin Demirtaş’ın tutuklamasına sessiz kalanlara, biz Demirtaş’ın yoldaşları olarak sesiz kalmayacağız” dedi.