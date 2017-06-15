Yılmaz Özdil: ‘Kurusıkı’ iftar topu patlatmak caiz midir?

E insan merak ediyor tabii.
Bir numaralı fetocu Hüseyin Gülerce’nin Fehmi Koru’nun Burak Akbay hakkındaki iftiraları yanlışlıkla yutulursa, oruç sakatlanır mı?
“Milletin orasına koyacağız” diyen yandaş müteahhiti televizyonda gördüğümüzde, gusül abdesti almamız gerekir mi?
Eyy Putin, Şam’da namaz kılacağız, tank yapıyoruz, Katar’a laf söyletmeyiz filan… “Kurusıkı” iftar topu patlatmak caiz midir?
Oruçlu olduğumuzu unutarak, oruç ağzımızla, memleketi parsel parsel satmaya devam edersek, kefaret gerektirir mi, kaza orucu yeterli midir?
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu tutuklanırken, Bülent Arınç’ın damadıyla Kadir Topbaş’ın damadı fetoculuktan sıyırıyorsa, AKP’li belediyelerin iftar çadırında avanta çorba kaşıklamak sevap değil midir?