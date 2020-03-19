Yılmaz Özdil: Kurtuluş Savaşı ortamında serum üreten ülkenin kolonya bile üretemeyen hali ibret verici

Tee yüz yıl önce, Kurtuluş Savaşı’nın o imkansız ortamında bile, boza şişelerinin içinde serum üreten, dağlarda çadırlarda laboratuvar kurup, kolera, çiçek, veba kültürleriyle aşı üreten ülkenin… Bugün alt tarafı virüs test kiti bile üretemeyen hali, kolonya bile üretemeyen hali, ibret vericidir.
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Vasıf Kortun: Devleti hemen ve şimdi yeniden kurmak lazım
Bu gidişatta tür olarak çok az zamanımız var. Bir yandan sınıflar arası uçurum 19. yüzyıldan daha da kötü bir noktaya gitmeye başladı. Bu başlı başına bir sorun. İklim krizi büyük nüfusları yerinden etmeye başladı ve herkes mülteci olacak. Var olan düzenin içinde var olan sistemi koruyarak bir şeyleri onarmak imkansız.
Corona önlemleri | Müze ve ören yerleri ay sonuna kadar kapatıldı
Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 160’ın üzerinde görülen corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
Erdoğan: Birkaç haftalık dönemi iyi yönetirsek, güzel tablo bizi bekliyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, corona virüsüyle mücadelede, gelecek birkaç haftalık sürecin önemli olduğunu vurguladı.
Uzman psikologdan ‘corona’ günlerinde ruh sağlığını korumak için dokuz öneri
Hepimiz aynı teknenin yolcularıyız! Şiddetli bir fırtınaya tutulduk. Sağlam ve sağlıklı kalmak birey olarak sadece birimize değil, her birimizin bilgili, bilinçli ve sorumlu davranmasına bağlı.
‘Corona’ tedavisinde ‘çok etkili’: Favipiravir iyileşmeyi hızlandırıyor
‘Favipiravir’ isimli ilacın yeni tip corona virüsünün sebep olduğu Covid-19 hastalığına karşı ‘oldukça etkili’ olduğu açıklandı.