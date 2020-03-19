Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Kurtuluş Savaşı ortamında serum üreten ülkenin kolonya bile üretemeyen hali ibret verici

Tee yüz yıl önce, Kurtuluş Savaşı’nın o imkansız ortamında bile, boza şişelerinin içinde serum üreten, dağlarda çadırlarda laboratuvar kurup, kolera, çiçek, veba kültürleriyle aşı üreten ülkenin… Bugün alt tarafı virüs test kiti bile üretemeyen hali, kolonya bile üretemeyen hali, ibret vericidir.

Yılmaz Özdil’in yazısı

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Bu gidişatta tür olarak çok az zamanımız var. Bir yandan sınıflar arası uçurum 19. yüzyıldan daha da kötü bir noktaya gitmeye başladı. Bu başlı başına bir sorun. İklim krizi büyük nüfusları yerinden etmeye başladı ve herkes mülteci olacak. Var olan düzenin içinde var olan sistemi koruyarak bir şeyleri onarmak imkansız.

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