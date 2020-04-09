Yılmaz Özdil: Koronavirüsten 73 vefat açıklandığı gün, sırf İstanbul’da 100’den fazla ‘sıradışı’ ölüm var

Test yapılmıyor.

Test yapılmadığı için, koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşlara “pozitif” denmiyor.

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Türk Tabipleri Birliği dün resmen açıkladı.

Hayatını kaybeden insanlarımızın sayısında tuhaflık var.

Doğrulanmış vaka sayısıyla, vefat sayısı örtüşmüyor.

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Biliminsanı olmaya gerek yok.

Gazeteci olmaya gerek yok.

Biraz merak eden her vatandaş e-devlet’ten şu rakamları bulabilir…

Devlet sırrı değil.

Gizli bilgi değil.

Kamuya açık bilgi.

İstanbul’da geçen sene nüfus artış hızı yüzde 3.

İstanbul’da bu sene vefat artış hızı yüzde 50!

Normal mi?

Üstelik, İstanbul halkının yüzde 95’i evinde otururken, şehirde artık ölümlü trafik kazası bile yokken… Bu fark neden?

Koronavirüsten Türkiye genelinde toplam 73 vefat açıklandığı gün, sırf İstanbul’da neden 100’den fazla “sıradışı” ölüm var?

Ocak ayında, Şubat ayında sapma yok.

Vefat sayısı geçen seneki kadar.

Mart başında dikkat çekici fark başlıyor.

Nisan uçurum.

Niye?

Yılmaz Özdil’in yazısı